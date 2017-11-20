Лео Адамс: друзья шутили, что сборную c Универсиады надо на ЧМ-2018 посылать

Воспитанник московского ЦСКА, защитник Лайонел Адамс, летом перешедший в испанский клуб «Серседа», поделился воспоминаниями о летней Универсиаде в Тайбэе. Россияне на групповом этапе смогли одержать три победы над сборными Бразилии (3:2), Италии (3:0) и США (8:0), но по итогам плей-офф заняли только шестое место на турнире.



«Я находился в поиске клуба, когда позвонил тренер «Строгино», предложил поиграть. Естественно, согласился – не каждый день выпадает честь представить Россию на крупном турнире. Там «институтская» привязка условной была, но я, например, МГАФК окончил.



Ничего весёлого или экстремального в Китае не было. На такой жаре только о восстановлении думаешь: за игру три килограмма теряешь и потом день отсыпаешься. Запомнились только открытие и закрытие – как будто на Олимпийских играх побывал. Очень круто!



После побед над Аргентиной, Бразилией, Италией друзья шутили, что надо нашу сборную на чемпионат мира посылать. Мечты, мечты…», — рассказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Адамсом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.