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Бельгийцы рассудят «Зенит» и «Вардар»

Футбол

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Вардаром». Стартовый свисток 23 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» даст Барт Фертентен из Бельгии.

Ассистенты рефери — Рин Фанизере, Тибо Нейссен. Дополнительные ассистенты рефери — Лоуренс Виссер, Брам ван Дриске. Четвёртый рефери — Ив де Нев (все — Бельгия).

В текущем розыгрыше Лиги Европы Барт Вертентен работал на трёх матчах. Бельгиец показал 10 жёлтых карточек и назначил один пенальти.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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