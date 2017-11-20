Бельгийцы рассудят «Зенит» и «Вардар»

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Вардаром». Стартовый свисток 23 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» даст Барт Фертентен из Бельгии.

Ассистенты рефери — Рин Фанизере, Тибо Нейссен. Дополнительные ассистенты рефери — Лоуренс Виссер, Брам ван Дриске. Четвёртый рефери — Ив де Нев (все — Бельгия).

В текущем розыгрыше Лиги Европы Барт Вертентен работал на трёх матчах. Бельгиец показал 10 жёлтых карточек и назначил один пенальти.