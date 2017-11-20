Бригады Безбородова и Карасёва обслужат матчи Лиги Европы

Российские арбитры будут работать на матчах 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Обслуживать встречу между «Кёльном» и лондонским «Арсеналом» доверено Владиславу Безбородову. Ассистенты рефери — Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительные ассистенты рефери — Кирилл Левников — Игорь Федотов. Четвёртый рефери — Алексей Лунев.

Матч в Турции между «Коньяспором» и «Марселем» обслужит бригада Сергея Карасёва. Ассистенты рефери — Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты рефери — Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвёртый рефери — Игорь Демешко.

Оба матча состоятся 23 ноября. Начало — в 21:00 мск.