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Бригады Безбородова и Карасёва обслужат матчи Лиги Европы

Футбол

Российские арбитры будут работать на матчах 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Обслуживать встречу между «Кёльном» и лондонским «Арсеналом» доверено Владиславу Безбородову. Ассистенты рефери — Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительные ассистенты рефери — Кирилл Левников — Игорь Федотов. Четвёртый рефери — Алексей Лунев.

Матч в Турции между «Коньяспором» и «Марселем» обслужит бригада Сергея Карасёва. Ассистенты рефери — Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты рефери — Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвёртый рефери — Игорь Демешко.

Оба матча состоятся 23 ноября. Начало — в 21:00 мск.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кёльн Коньяспор Марсель Владислав Безбородов Игорь Федотов Кирилл Левников Сергей Иванов - судья Сергей Карасёв — Футбол Сергей Лапочкин Футбольное судейство
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