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Погребняк – о стадионе «Зенита»: я бы ночевал здесь

Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк, который сейчас выступает за «Динамо», поделился впечатлениями от нового стадиона питерцев. О своих эмоциях 34-летний футболист рассказал на праздновании 10-летия первого российского чемпионства «Зенита».

«Не знаю, мне кажется, я бы ночевал здесь», — отметил Погребняк.

Павел Погребняк играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год, откуда впоследствии перешёл в «Штутгарт».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице стадиона «Санкт-Петербург» в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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