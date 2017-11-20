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Задай вопрос Станиславу Черчесову!

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет очередным гостем редакции «Чемпионата».

Вы можете присылать свои вопросы игроку на электронный адрес: champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. До этого специалист работал с московским «Спартаком», сочинской «Жемчужиной», «Тереком» (ныне — «Ахмат»), «Амкаром», московским «Динамо» и «Легией».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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