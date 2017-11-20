Задай вопрос Станиславу Черчесову!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет очередным гостем редакции «Чемпионата».



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Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. До этого специалист работал с московским «Спартаком», сочинской «Жемчужиной», «Тереком» (ныне — «Ахмат»), «Амкаром», московским «Динамо» и «Легией».