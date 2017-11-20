Конте: для «Челси» матч против «Карабаха» — самый важный в сезоне прямо сейчас

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом», отметив, что на данный момент это главная игра сезона.

«Нам предстоит провести самый важный матч сезона на данный момент. Если мы сможем обыграть «Карабах», то выйдем в следующий раунд ЛЧ, и это очень важно, потому что нам предстоит очень загруженный отрезок с нынешнего момента и до января, так что очень важно выиграть этот матч.

Несомненно, это будет непросто, потому что в двух последних матчах они дважды сыграли вничью с «Атлетико», а до этого проиграли, но «Роме» пришлось серьёзно попотеть, чтобы обыграть их, так что очень важно быть сосредоточенными, работать и постараться выиграть матч.

Я должен признать, эти игроки всегда демонстрируют огромное желание и волю к борьбе в каждой игре. В матче с «Ромой» мы все вместе не показали этого, я – в первую очередь. Я всегда спрашиваю сначала с себя, а потом с игроков, и всегда беру на себя ответственность. В Риме мы не заслуживали уступать 0:2 к концу первого тайма, но второй тайм был плохим, потому что мы не продемонстрировали желания вернуться в игру, постараться свести матч к ничьей или победить.

Но думаю, в этом сезоне мы столкнулись со множеством проблем с самого начала и сейчас стараемся их решать, приводя в должную форму игроков вроде Эдена Азара или Альваро Мораты, который проводит свой первый сезон в Англии. Канте тоже набирает хорошую форму, и мы очень хорошо осознаём важность этих игроков для нас. У нас было множество проблем, и мы также стараемся кое-что изменить в тактическом аспекте и найти разные решения, потому что, когда пропускаешь много голов, это значит, что нужно найти новый баланс», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

Матч «Карабах» — «Челси» состоится 22 ноября. Начало – в 22:45 мск.