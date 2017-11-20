В Италии сообщили, что Тавеккио покинул пост президента федерации футбола

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио всё же покинул свой пост. Об этом сообщает Football Italia. Функционер подтвердил информацию. Ранее 74-летний Тавеккио заявил, что не намерен уходить в отставку.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.