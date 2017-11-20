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В Италии сообщили, что Тавеккио покинул пост президента федерации футбола

Футбол

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио всё же покинул свой пост. Об этом сообщает Football Italia. Функционер подтвердил информацию. Ранее 74-летний Тавеккио заявил, что не намерен уходить в отставку.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.

Тавеккио не намерен покидать пост президента Федерации футбола Италии
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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