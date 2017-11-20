Бывший защитник сборной Франции Скиллачи завершил карьеру игрока

Бывший защитник сборной Франции Себастьен Скиллачи принял решение завершить карьеру игрока. Об этом 37-летний француз рассказал в эфире J+1, сообщает L’Equipe.

В октябре 2016 года у Скиллачи был диагностирован разрыв крестообразных связок. Существовала вероятность, что француз завершит карьеру, но защитник восстановился и 26 июня 2017 года даже продлил контракт на один год.

На протяжении карьеры Себастьен Скиллачи выступал за «Тулон», «Монако», «Аяччо», «Лион», «Севилью» и «Арсенал». На счету Скиллачи 21 матч за сборную Франции.