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Бывший защитник сборной Франции Скиллачи завершил карьеру игрока

Футбол

Бывший защитник сборной Франции Себастьен Скиллачи принял решение завершить карьеру игрока. Об этом 37-летний француз рассказал в эфире J+1, сообщает L’Equipe.

В октябре 2016 года у Скиллачи был диагностирован разрыв крестообразных связок. Существовала вероятность, что француз завершит карьеру, но защитник восстановился и 26 июня 2017 года даже продлил контракт на один год.

На протяжении карьеры Себастьен Скиллачи выступал за «Тулон», «Монако», «Аяччо», «Лион», «Севилью» и «Арсенал». На счету Скиллачи 21 матч за сборную Франции.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Бастия Сборная Франции — Футбол Себастьен Скиллачи
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