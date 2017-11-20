Джикия: слышал об интересе «Зенита», но остаюсь в лучшей команде страны

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, который 20 ноября продлил контракт с красно-белыми, ответил на вопрос, слышал ли он об интересе со стороны «Зенита».

«Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны», — рассказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Джикия перешёл в стан «Спартака» 27 декабря 2016 года из пермского «Амкара», сыграл 30 матчей и забил один гол. Кроме того Георгий провёл 8 матчей за сборную России.