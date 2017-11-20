Тавеккио: я ухожу, потому что потерпел неудачу, прошу прощения у всех итальянцев

Бывши президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что покинул свой пост. Об этом сообщает Football Italia. Ранее функционер отмечал, что не собирается уходить в отставку.

«Простите. Я ухожу, потому что я потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Для итальянского футбола настало время вступить в новую эру», — сказал Тавеккио.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.