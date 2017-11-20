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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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В Подмосковье к ЧМ-2018 сделают фарфоровую копию кубка мира

Футбол

К чемпионату мира 2018 года в Подмосковье сделают фарфоровую копию кубка мира. Об этом сообщает mk.mosreg.ru. Завод «Дулевский фарфор» заключил договор с российской компанией «Мегалайсенз Энтертеймент», которая, согласно соглашению с Международной федерацией футбола (ФИФА), осуществляет лицензионную и розничную программы ЧМ-2018.

Договор предусматривает, что «Дулевский фарфор» изготавливает и реализует фарфоровую продукцию с символикой турнира в рамках лицензионной программы ЧМ-2018. Это чайники, чайные пары, сувенирные настенные тарелки с символикой турнира и скульптура «Забивака» – официального талисмана предстоящего турнира.

«Дулевский фарворовый завод – единственное предприятие народных художественных промыслов из Московской области, получившее право на производство и реализацию сувенирной символики чемпионата мира по футболу 2018 года. В конце ноября первые партии изделий «Дулевского фарфора» с символикой ЧМ-2018 поступят в продажу примерно в 90 брендированных магазинах», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам министра, в настоящее время идёт согласование промышленного образца сувенира «Трофей». После этого 15-сантиметровый фарфоровый кубок мира – точная копия оригинала – появится в продаже.

Красота дня. Мария Командная – ведущая финальной жеребьёвки ЧМ- 2018
Компанию ей составит Гари Линекер.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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