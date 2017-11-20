Защитник «Манчестер Сити» Стоунс пропустит 4-6 недель

Стали известны сроки, которые понадобятся для восстановления защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунсу. Футболист получил травму в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:0) и был заменён уже на 31-й минуте.

На восстановление Стоунсу потребуется 4-6 недель. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа ЛЧ с «Фейеноордом» (21 ноября) рассказал главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола.

«Джон Стоунс пропустит 4-6 недель. Надеюсь, он вернётся в строй в конце января. Что касается матча, мы вышли в следующий раунд, но всякое бывает. Второй матч проще играть на своём поле — это плюс. Я готовлю игроков к победному матчу. Лига чемпионов – престижный турнир, и мы будем биться за победу», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».