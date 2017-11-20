ФИФА: в России не найдены допинговые нарушения, кроме двух девушек из U20

В Международной федерации футбола прокомментировали новость о том, что ФИФА хочет связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе. В ФИФА отметили, что из всех игроков, упомянутых в отчётах Макларена, две девушки из сборной U20 уже были наказаны российскими властями. В остальном антидопинговых нарушений зафиксировано не было, однако расследования по-прежнему остаются открытыми.

«Как уже не раз упоминалось, в настоящее время ФИФА расследует заявление, выдвинутое против футболистов в так называемом докладе Макларена. Процедура обработки доказательств, содержавшихся в отчёте соответствующих спортивных федераций, была ясно установлена ВАДА после встречи в феврале-2017. ФИФА тесно сотрудничает с ВАДА по данному вопросу, а также связывалась с профессором Маклареном, исследующим каждый вариант развития событий.



ФИФА предприняла ряд действий, чтобы выявить потенциальные нарушения антидопинговых правил, включая перетестирование доступных образцов. Из всех игроков, упомянутых в отчётах Макларена, две девушки из сборной U20 уже были наказаны российскими властями. В остальном антидопинговых нарушений зафиксировано не было, однако расследования по-прежнему остаются открытыми. Должно быть достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать нарушение антидопинговых правил спортсменом, чтобы ФИФА наложила определённые санкции в соответствии с политикой „нулевой терпимости“ относительно допинга в футболе. Стоит подчеркнуть, что санкции не могут быть наложены на основе подозрений или ограниченных фактов.

В то же время ФИФА продолжает делать всё возможное, чтобы гарантировать, что футбол остаётся вне допинга. На Кубке конфедераций, прошедшем в России, каждый участвующий игрок был проверен, сдав кровь и мочу. Такие тесты совершались на каждом матче. Та же самая процедура проходила и на чемпионате мира по футболу 2014 года, где все участвующие игроки – включая всех членов российской команды – подверглись предварительным и послематчевым тестам, все из которых дали отрицательный результат. Подобные процедуры будут проводиться и в следующем году на чемпионате мира, со всеми анализами допинг- образцов, сделанных в лабораториях ВАДА за пределами России", — сообщили в ФИФА.