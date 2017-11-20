Фред: Фонсека многое поменял по сравнению с Луческу

Полузащитник «Шахтёра» Фред рассказал о работе с главным тренером команды Паулу Фонсекой.

«Фонсека — умный человек. Он тоже сильно помог мне в этом клубе, и я буду продолжать работать изо всех сил, чтобы улучшать свою игру каждый день. Паулу — выдающийся профессионал. Когда он пришёл, то много разговаривал с командой, много объяснял. Он быстро внедрил свою методику тренировок, которая отличается от того, как работал Мирча Луческу. Скажу в общем — он многое поменял. Но игроки хорошо отреагировали и быстро адаптировались к переменам.



В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат Украины, так что наш прогресс очевиден. Мы становимся лучше с каждым днём, и тренер тоже растёт с нами», — цитирует игрока сайт УЕФА.