Гвардиола: фавориты ЛЧ — «Барселона» и «Реал», «Сити» же ещё ничего не добился

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о шансах «горожан» выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. За два тура до конца группового этапа английский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф турнира.

«Мы смогли квалифицироваться в плей-офф, но никто не знает, что принесёт жеребьёвка. Нам надо выиграть свою группу, чтобы в 1/8 финала играть ответный матч дома.

Лига чемпионов — престижный турнир, его фавориты — «Барселона», «Реал» и другие клубы, мы же ещё ничего не добились. Нам надо строить свою историю в Европе", — цитирует испанца сайт УЕФА.

Завтра, 21 ноября, «Манчестер Сити» в 5-м туре группового этапа ЛЧ примет на своём поле «Фейеноорд».