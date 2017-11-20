Буффон — о планах на будущее: не хочу спешить и выглядеть дураком

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил, что не намерен торопиться с принятием решения о своём будущем после завершения игровой карьеры.

«Не могу сказать, что я точно стану директором. Я не хочу выглядеть дураком, поэтому я буду делать то, что в конечном итоге посчитаю для себя наилучшим вариантом. Я приму решение только после того, как буду готов к этому», — сказал Буффон в интервью официальному сайту УЕФА.

39-летний Буффон повесит перчатки на гвоздь в конце сезона. Он уже завершил международную карьеру после того, как Италия не смогла попасть на чемпионат мира—2018.