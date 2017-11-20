Ал. Миранчук: мы с Месси обменялись рукопожатием, мне этого хватило

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук вспомнил о контрольных матчах с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).

«Это было большое событие не только для нас с Антоном, но и для всей страны. Конечно, приятно стоять напротив команды, составленной из звёзд мирового футбола, которую ты обычно видишь только по телевизору. Лионель Месси не просто так получил пять золотых мячей, конечно, он футболист другого уровня, это даже сложно описать словами.

Я вхожу в команду Месси, составленную из перспективных молодых игроков со всего мира? Честно говоря, не думаю, что Месси наизусть знает всех игроков, его соцсети наверняка ведут медиаменеджеры, да и у него самого забот хватает, просто не до этого. Мы обменялись рукопожатием, мне этого хватило. Ничего страшного, ещё сыграем с Месси, будет возможность получить его футболку", — цитирует игрока «RT на русском».