Ан. Миранчук: сомневаюсь, что кто-то в сборной уже приобрёл себе билет на ЧМ

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос о подготовке национальной команды к ЧМ-2018.

«Меня не было с командой на Кубке конфедераций, но я внимательно следил за матчами. Было видно, как ребята прибавляют от матча к матчу. Мне кажется не хватило ещё одной игры, чтобы сборная показала свой топ-уровень. Здесь примерно то же самое. К Аргентине готовились в сжатые сроки, все приехали из своих клубов в разном физическом состоянии. А вот с Испанией уже могли позволить себе больше. Сыгрались лучше.

Понимаю, что сборная России омолаживается. Здесь всё логично. Меняется поколение. Ни в коем случае нельзя говорить, что кому-то пора на пенсию, но возраст говорит сам за себя. Что остаётся тренерам? Давать шанс молодым, чтобы эта молодёжь начала раскрываться и не боялась играть.

Сомневаюсь, что кто-то уже приобрёл себе билет на ЧМ. Все же видят, что конкуренция растёт, на каждом сборе новые, молодые игроки. Здоровая конкуренция, это же отлично!" — цитирует игрока «RT на русском».