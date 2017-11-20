Льорис: главная цель «Тоттенхэма» — место в первой четвёрке АПЛ

Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис выразил мнение, что главной целью для «шпор» в чемпионате Англии является не титул, а место в четвёрке лучших.

«Для нас важно оставаться в первой четвёрке, это главная цель. Многие говорят, что „Тоттенхэм“ борется за титул, бла-бла-бла, но важнее всего — стабильность. Мы были в четвёрке в двух предыдущих сезонах, и надо двигаться в том же направлении. У нас всё ещё молодая команда, и ей нужно набираться опыта, а уже потом сокращать разрыв от грандов», — сказал французский голкипер.

После 12 туров «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.