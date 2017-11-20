«Зенит» оштрафован на € 27 тыс. за поведение болельщиков в матче с «Русенборгом»

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать «Зенит» на € 27 тыс. по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1), который прошёл в Норвегии 2 ноября.

Санкт-петербургский клуб оштрафован за действия своих болельщиков, которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону «Русенборга». «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с норвежским клубом для урегулирования убытков, которые нанесли болельщики сине-бело-голубых.

«Русенборг» в свою очередь получил штраф в размере € 15 тыс. за использование болельщиками команды пиротехники.