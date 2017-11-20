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Руди: если «Бавария» набрала ход, то победить нас уже сложно

Футбол

Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди прокомментировал победу над «Аугсбургом» в матче 12-го тура Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Бавария» одержала пятую победу в турнире подряд.

«В первом матче после перерыва мы продолжили с того, на чем закончили перед паузой. Если мы набрали ход, то победить нас уже сложно. Мы показали суперфутбол, были хорошо настроены, играли по четкому плану, который был воплощен», — цитирует игрока сайт клуба.

«Бавария» разгромила «Аугсбург», одержав пятую победу в Бундеслиге подряд
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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