Руди: если «Бавария» набрала ход, то победить нас уже сложно

Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди прокомментировал победу над «Аугсбургом» в матче 12-го тура Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Бавария» одержала пятую победу в турнире подряд.

«В первом матче после перерыва мы продолжили с того, на чем закончили перед паузой. Если мы набрали ход, то победить нас уже сложно. Мы показали суперфутбол, были хорошо настроены, играли по четкому плану, который был воплощен», — цитирует игрока сайт клуба.