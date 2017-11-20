Барцальи: итальянскому футболу нужно использовать примеры Бельгии и Германии

Итальянский защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился мнением о проблемах с футболом в стране. Игрок ушёл из международного футбола после того, как Италия не смогла попасть на ЧМ-2018.

«Нам нужен проект на следующие 10 лет. Неправильно думать, что Италия может выиграть Евро через два года и изменить всё за такой короткий промежуток времени. Нам нужно, чтобы кто-то пришёл в FIGC и реализовал чёткую программу без каких-либо ограничений, свободно принимал решения и работал в долгосрочной перспективе.



Нельзя сделать всё это за год. Я бы приветствовал вступление бывших игроков в FIGC. Речь идёт не об их имени, они должны обладать необходимыми навыками. Важное значение имеет и опыт вне поля. Нам нужно начать с молодых игроков и использовать примеры Бельгии и Германии», — сказал игрок в интервью Sky Sport Italia.