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ЧМ-2018 - Европа
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Орлов: по глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет

Футбол

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что 36-летний нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин согласился бы вернуться в сборную России, если бы получил приглашение от наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике „Зенита“. Конечно, Андрей — это восторг. Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: „Когда вернёшься?“ Он сказал: „У меня контракт с другой командой“. Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовёт, то он приедет.

Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел — молодец, не дрогнул. Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против „Манчестер Юнайтед“. Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: „Сигарой Дика Адвоката“. Ну это всемирная практика — взять сигару, пошло от НХЛ», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Аршавин: в «Зенит» меня уже не пригласят
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва ФК Кайрат Андрей Аршавин Геннадий Орлов Павел Погребняк Станислав Черчесов ЧМ-2018
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