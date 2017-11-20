Бартон: надо проверить, не сошёл ли Коулман с ума, раз возглавил такой клуб

Полузащитник Джои Бартон, который отбывает полуторагодичную дисквалификацию за нарушение правил, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, прокомментировал назначение бывшего главного тренера сборной Уэльса Криса Коулмана на пост наставника «Сандерленда».

«Они только что установили антирекорд по домашним поражениям, они внизу таблицы, есть проблемы с владельцем. Я не думал, что Коулман возьмется за эту работу. Я думал, что он лучше этого.



Он, должно быть, взвесился и пошел туда, где ему были предоставлены гарантии на усиление в январе. Кто-нибудь видел, с ним все в порядке? Кто-нибудь проверял, не сошёл ли он с ума? Крис мог подождать и найти работу в АПЛ" — сказал Бартон в эфире talkSPORT.