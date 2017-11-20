Сидорчук: думаю, сборную Украины не отпустили бы в Россию на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал невыход национальной команды на ЧМ-2018 в России.



«Если брать во внимание турнирные расклады, то не хватило одной победы. Если же углубляться и делать анализ… С Турцией упустили победу, хотя вели после первого тайма и выглядели очень неплохо. Выезд в Хорватию — вчистую проигранный матч. А вот за поражение от Исландии очень обидно. В первом тайме ничто не предвещало беды. Но потом на игру повлиял быстрый гол, который они забили после перерыва. Это та игра, где нам не хватило положительного результата, чтобы выйти на чемпионат мира.



Был я за или против поездки в Россию? Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путёвку, а потом с чистой душой ожидали решения федерации. Это такая тяжёлая тема. Мы люди подневольные, как военные: куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, думаю, нас бы туда не отпустили», — сказал Сидорчук в эфире «Футбол 24».

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