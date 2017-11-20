Клопп: просто невероятно, насколько хорош Морено в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы красных над «Саутгемптоном» (3:0) в домашнем матче 12-го тура АПЛ похвалил защитника Альберто Морено.

«Он очень сильно прибавил всего за год. У меня никогда не было чего-то подобного. Классная игра в этом сезоне — не сюрприз, неожиданность в том, как Морено тренировался в прошлом сезоне. За весь сезон он не заслужил ни одного плохого слова. Он был у меня в офисе и спрашивал, в чем ему нужно прибавить.



С другой стороны, Джеймс Милнер играл на его позиции очень хорошо, Милнер — машина. Он мог играть каждые два дня. Но после сезона я подумал: «Черт, мы не использовали Морено так часто, как могли бы».



До начала сезона он пришел в мой кабинет и снова спросил, в чем должен прибавить. И теперь он играет крайне здорово. Просто невероятно, насколько он хорош», — цитирует тренера сайт клуба.