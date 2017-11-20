«Арсенал» переманил главного скаута дортмундской «Боруссии» за € 2 млн

«Арсенал» на своём официальном сайте объявил о назначении Свена Мислинтата новым главой селекционной службы клуба. 45-летний специалист перешёл в стан «канониров» из дортмундской «Боруссии», где работал главным скаутом с 2007 года.

По данным Bild, «Арсенал» заплатил «Боруссии» за переход Мислинтата £ 1,8 млн (около € 2 млн). Роль главы селекционной службы лондонцев покинул Стив Роули, работавший в клубе с 1996 года. Отмечается, что Роули продолжит принимать участие в жизни «Арсенала» в качестве консультанта.