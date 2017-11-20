Орлов — о словах Манчини про Кузяева: нельзя такое говорить о наших игроках

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лестных словах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини в адрес полузащитника команды Далера Кузяева.



«Я даже вздрогнул, когда Манчини сказал, что Кузяев — универсал, который может вырасти в великого футболиста. Пусть Далер станет великим игроком, дай бог. Но нельзя такое про наших ребят говорить. На самом деле Кузяев — трудяга, профессионал. Видно, что он готовится к каждому матчу, в игре с „Тосно“ тоже старался. Рад, что Кузяев вышел играть под нападающим и фактически заменил Ерохина. Далер влезал в штрафную, забил, ещё имел моменты, то есть эта роль как раз для него», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Манчини: Кузяев может вырасти в великого футболиста