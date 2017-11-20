Мата: разгром «Ньюкасла» иллюстрирует амбиции и характер «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал разгром «Ньюкасл Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Победа в субботу была особенной, потому что это наша первая в сезоне волевая победа. Прежде в большинстве матчей мы забивали первыми и выигрывали. Однако в матче с „Ньюкаслом“ мы пропустили, а затем перевернули игру.

То, как мы это сделали, иллюстрирует наши амбиции и характер. «Ньюкасл» — сильный соперник, хорошая команда, с хорошими игроками, но мы смогли победить их за счет максимальной отдачи. Впереди три игры всего за семь дней со сложными противниками, будет интересно", — цитирует Мату сайт клуба.