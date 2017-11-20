Почеттино: рад, что люди критикуют «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о прогрессе команды.

«Согласен с тем, что английские команды выглядят намного лучше в Европе в этом году. Мы надеемся, что пройдем маршрут до конца. Мы были готовы к выходу в следующий этап и очень рады, что это случилось. Мы сделали еще один шаг.

Мы очень рады прогрессу клуба в последние два-три сезона. Выиграть Лигу чемпионов или АПЛ — это долгосрочная цель. Рад, что люди критикуют нас, это означает, что они ожидают большего. Но мы спокойны и прекрасно знаем, что за последний год значительно прибавили", — цитирует тренера сайт УЕФА.