Фонсека: «Шахтёр» приехал в Неаполь не для того, чтобы обороняться

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека на пресс-конференции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (21 ноября) ответил на вопросы журналистов.



«Если говорить о важности, то это очередной важный матч. Все матчи важны. Но он не решающий для «Шахтера». Если говорить о команде, все в отличном состоянии, все готовы, все хотят сыграть с такой великой командой, как «Наполи». Надеюсь, мы максимально подготовились и завтра в нашей машине будет уже более качественный бензин.



Я ничего не боюсь, это всего лишь игра. Мы уважаем команду «Наполи», она одна из лучших в Европе, одна из лучших в Италии, с классным тренером, которого я очень уважаю. Если говорить о жеребьевке, фаворитами были «Манчестер Сити» и «Наполи». Мы хотели доказать, что можем побороться за выход из группы. И мы это показали. Теперь нужно и дальше оставаться на этой позиции. Нам предстоит еще два матча, и надо приблизиться к идеалу. Будет сложно, очень сложно, но я верю, что нам это по силам.



Мы всегда хотим оставаться собой. Мы любим доминировать. Завтра, наверное, в определенных эпизодах придется подстраиваться под соперника. Но могу пообещать, что мы все равно будем стараться не отходить от своих принципов игры. Если есть сомнения, что мы приехали обороняться, это не так. Возможно, мы будем иногда играть без мяча, но это будет связано не с нашей тактикой, а с силой «Наполи», — цитирует тренера Мatchday.

Гамшик: «Наполи» нужна только победа над «Шахтёром»