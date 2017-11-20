«СКА-Хабаровск» зимой планирует заполучить как минимум пятерых новичков

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев в эфире «8-16» рассказал о трансферных планах клуба.



«Наивные мечты, что команда из ФНЛ выйдет в Премьер-Лигу и будет играть на равных, оказались несбыточными, поэтому усилим команду минимум пятью новичками. Некоторые не тянут по мастерству. В матче с ЦСКА было видно, что ребята стараются, делают всё, но, как я шучу, если девушка в транспорте уступает тебе место, то нет смысла за ней ухаживать. То есть нет смысла держать в команде игроков, которые сегодня по классу значительно уступают. Когда идёт игра на встречных курсах, это в концовке сказывается, из-за чего в целом равный матч оказывается проигранным по мастерству», — сказал Мкртычев.

Маркович: думал, после 20 минут судья просто закончит матч СКА — ЦСКА