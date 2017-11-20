Федотов: где бы Вернблум ни играл, он всегда приносит неприятности сопернику

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Виталий Федотов поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:4), который прошёл 18 ноября в Хабаровске при температуре около минус 16 градусов. Игру посетили 5569 зрителей.

«Хабаровск находится в середине таблицы по числу болельщиков, и очень приятно, что они в такую погоду тоже приходят. На всех матчах по 7-8 тысяч собирается.

Думаю, в этом матче сказался класс игроков ЦСКА. Они играют в Лиге чемпионов, всегда занимают призовые места, а мы только первый год в РФПЛ. Вернблум — очень неприятный игрок. Где бы швед ни играл, он всегда приносит неприятности сопернику", — сказал Федотов в эфире программы «8-16».