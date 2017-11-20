Семёнов: судья трактовал любое столкновение, любой фол — в ворота «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (1:1) в матче 17-го тура РФПЛ. Главным судьей встречи был Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Ему помогали Алексей Лебедев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Судья трактовал любое столкновение, любую борьбу, любой фол — в наши ворота. В принципе, так они и забили, со стандарта. Но, думаю, мы наиграли на победу. К сожалению, удача в очередной раз отворачивается от нас», — сказал игрок в эфире шоу «8-16».