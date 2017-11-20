Джорджевич: в игре с «Рубином» были какие-то проблемы, очень легко теряли мяч

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал ничью в матче 17-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 0:0.

«Очень тяжёлая игра. Матч с „Рубином“ мы провели не так, как предыдущие. Были какие-то проблемы, очень легко и часто теряли мяч, дали возможность больше играть „Рубину“. Но в таких поединках надо добывать результат, и ничья — это нормально. Двигаемся дальше», — сказал Джорджевич в эфире шоу «8-16».