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Джорджевич: в игре с «Рубином» были какие-то проблемы, очень легко теряли мяч

Футбол

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал ничью в матче 17-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 0:0.

«Очень тяжёлая игра. Матч с „Рубином“ мы провели не так, как предыдущие. Были какие-то проблемы, очень легко и часто теряли мяч, дали возможность больше играть „Рубину“. Но в таких поединках надо добывать результат, и ничья — это нормально. Двигаемся дальше», — сказал Джорджевич в эфире шоу «8-16».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Рубин Лука Джорджевич
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