Геркус: я лично думаю не о чемпионстве, а о задаче «Локомотива» на сезон

Президент «Локомотива» Илья Геркус после выездной победы над «Анжи» (1:0) в 17-м туре РФПЛ отметил, что «железнодорожники» показали качественный футбол.

«Качество игры, учитывая, что это первый матч после перерыва, замечательное. Мы показывали очень комбинационный футбол, быстро проходили центр поля, очень быстро доставляли мяч. Результат – только 1:0, но мы очень довольны. Продолжаем лидировать, чему очень рады. Готовимся к следующим матчам и, думаю, будем давать бой каждому сопернику.



Я лично о чемпионстве не думаю. Думаю о задаче, поставленной на сезон, — быть в пятёрке. В Лиге Европы на сегодня задача — выиграть матч с „Копенгагеном“. Эта победа дала бы нам очень много в плане шансов на выход из группы. А дальше будем двигаться по ситуации. Сезоном доволен на сто процентов», — сказал Геркус в эфире «8-16».