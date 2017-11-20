Клопп: «Ливерпуль» приехал в Севилью не для того, чтобы наслаждаться атмосферой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции накануне выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (21 ноября) ответил на вопросы журналистов.

«Чем ближе конец группового этапа, тем важнее матчи. Пока самая главная игра для нас — против „Севильи“ на её поле.

Мы здесь не для того, чтобы наслаждаться атмосферой на стадионе. В любом случае атмосфера зависит от качества игры и результата. Мы здесь для того, чтобы сделать атмосферу на стадионе не очень приятной для хозяев», — цитирует тренера сайт УЕФА.