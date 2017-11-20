Зидан: Бензема — первый, кто хочет от себя большего

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поддержал нападающего Карима Бензема перед выездным матчем Лиги чемпионов с АПОЭЛ (21 ноября).



«Карим — первый, кто хочет от себя большего и знает, что способен на это. Я должен помогать всем игрокам, а не только ему.

Что касается его уверенности перед воротами, то план состоит в том, чтобы Бензема забил один-два мяча. Тогда ситуация перевернётся, за чёрной полосой последует белая. Надеемся, что завтра будет именно тот день, когда всё изменится», — цитирует Зидана Marca.