Мохаммади и Гиголаев вернулись в общую группу «Ахмата»

«Ахмат» начал подготовку к матчу 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (25 ноября).

В понедельник, 20 ноября, вернувшиеся в расположение грозненского клуба после выходного дня футболисты разбились на две группы. Игроки, принимавшие участие в матче 17-го тура чемпионата с «Динамо» (1:1), сыграли в квадрат, совершили пробежку и отправились в тренажёрный зал и на восстановительные процедуры.

Всем остальным игрокам «Ахмата» тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым подготовил полноценный план работы. В общую группу команды вернулись Милад Мохаммади и Роланд Гиголаев. Мохаммади, восстанавливающийся после операции на плече и лечения, вероятнее всего, будет готовится к матчу с «Уфой». О том, сможет ли сыграть Гиголаев, не сообщается.