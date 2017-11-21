Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» продлил беспроигрышную серию до 5 матчей

«Брайтон энд Хоув Альбион» и «Сток Сити» сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 2:2. Новичок АПЛ продлил беспроигрышную серию в турнире до пяти матчей.

У хозяев отличились Паскаль Гросс и Хосе Искьердо, у гостей — Эрик Шупо-Мотинг и Курт Зума.

«Брайтон энд Хоув Альбион» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сток Сити», который набрал 13 баллов, находится на 15-й строчке.