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Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» продлил беспроигрышную серию до 5 матчей

Футбол

«Брайтон энд Хоув Альбион» и «Сток Сити» сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 2:2. Новичок АПЛ продлил беспроигрышную серию в турнире до пяти матчей.

У хозяев отличились Паскаль Гросс и Хосе Искьердо, у гостей — Эрик Шупо-Мотинг и Курт Зума.

«Брайтон энд Хоув Альбион» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сток Сити», который набрал 13 баллов, находится на 15-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 ноября 2017, понедельник. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
2 : 2
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1 – Шупо-Мотинг – 28, 1:1 – Гросс – 44, 1:2 – Зума – 45+1, 2:2 – Искьердо – 60
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Брайтон энд Хоув Альбион Сток Сити
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