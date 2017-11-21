Уткин: мне не нравится сборная России по футболу

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре сборной России под руководством Станислава Черчесова. В последнем товарищеском матче россияне сыграли вничью с испанцами (3:3).



«Мне не нравится сборная России по футболу. На тех футболистов, которые могли бы определять её хоть сколько-нибудь узнаваемый стиль, выделено ровно три места. Понятно, что у нас будут вратарь, три центральных защитника, имена которых известны. Левый и правый латерали играют в обороне в 9 случаях из 10 — на эти две позиции есть четыре игрока, и их имена тоже все знают. Есть два опорника — Глушаков и, скорее всего, Кузяев. Итого у нас в сборной фактически семь защитников. А ведь мы можем вспомнить Смолова с Кокориным, находящихся в расцвете сил, Дзагоева, Головина, братьев Миранчуков, Шатова, а также универсала Зобнина. Вся эта большая группа борется за три места, а больше мест для них не будет. Это неправильно, порочно.



Несмотря на такое число защитников, в матче со сборной Испании нам головой забил маленький Альба. Испанцы нанесли шесть ударов в створ наших ворот в первом тайме, во втором — один. Соперник бросил играть после перерыва, они убрали центрального защитника и поставили Ильярраменди. Смолов забил два прекрасных гола, и я им восхищаюсь, но второй мяч он забивал без сопротивления. Наша сборная собрана так, будто она не планирует играть в атаке. Оборона, которая является нашим самым выстроенным звеном, в одном матче пропускает от Альбы, а в другом, с Аргентиной, пропускает кучу ударов, вообще отказавшись от атакующих действий. В игре с аргентинцами мы нанесли первый удар в створ на 75-й минуте с углового. Констатирую своё непонимание того, чем команда занималась эти полтора года», — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

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