Пьюлис получил известие о своём увольнении из «Вест Бромвича» по телефону

Уже бывший главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис был поставлен в известность о собственном увольнении посредством телефонного звонка от главы клуба Джона Уильямса утром 20 ноября. В это время специалист находился дома и собирался на работу, как пишет издание Daily Mail, после трёх лет сотрудничества Пьюлис предпочёл бы услышать решение правления клуба при личной встрече с руководством.



В настоящее время администрация клуба ищет нового тренера, который сможет помочь команде избежать падения и сохранить прописку в АПЛ. Одним из наиболее вероятных преемников Пьюлиса английская пресса называет Сэма Эллардайса.

«Вест Бромвич» уволил главного тренера