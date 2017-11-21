Тайсон: в Неаполе «Шахтёру» нужно играть в свой футбол, чтобы выйти в плей-офф

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон поделился ожиданиями от встречи с «Наполи» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, которая обещает стать ключевой в борьбе соперников за право участия в весенней части турнира.



«Мы будем стараться показывать свой футбол. Да, психологическое состояние играет важную роль, но надо выйти на поле очень сконцентрированными и действовать в присущей нам манере, чтобы добиться результата и, возможно, выйти в следующий раунд.



Кто в составе «Наполи» наиболее опасен? Нельзя говорить о ком-то одном – у «Наполи» очень сильная, хорошая команда, которая лидирует в итальянском чемпионате. Мы должны уважать всех футболистов соперника и, как сказал тренер, демонстрировать свою игру, быть крайне осторожными в каждом эпизоде. Ещё раз отмечу: нельзя выделить одного исполнителя – команда сильна в целом», — цитирует Тайсона клубная пресс-служба «горняков».

После четырёх туров в активе «Шахтёра» 9 очков, «Наполи» набрал 3 очка. В Харькове итальянцы уступили со счётом 1:2.