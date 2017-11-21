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Беллами выразил готовность возглавить сборную Уэльса

Футбол

Бывший игрок сборной Уэльса и ряда клубов АПЛ Крейг Беллами выразил готовность занять должность главного тренера национальной команды, ставшую вакантной после ухода Криса Коулмана.

«Я ярый валлиец, для меня это вершина, и, определённо, я всегда буду интересоваться этой должностью. Я работал с младшими возрастными группами Уэльса, поэтому у меня хорошее понимание системы, созданной для подготовки молодых футболистов.

По сути, я играл со всеми членами нынешней сборной, мы прошли через непростые времена, так что отлично друг друга знаем. Сейчас в национальной команде выступают неплохие игры, способные преодолеть квалификацию следующего футбольного первенства», — цитирует Беллами ВВС.

Сборная Уэльса объявила об уходе Коулмана с поста главного тренера
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