Беллами выразил готовность возглавить сборную Уэльса

Бывший игрок сборной Уэльса и ряда клубов АПЛ Крейг Беллами выразил готовность занять должность главного тренера национальной команды, ставшую вакантной после ухода Криса Коулмана.



«Я ярый валлиец, для меня это вершина, и, определённо, я всегда буду интересоваться этой должностью. Я работал с младшими возрастными группами Уэльса, поэтому у меня хорошее понимание системы, созданной для подготовки молодых футболистов.



По сути, я играл со всеми членами нынешней сборной, мы прошли через непростые времена, так что отлично друг друга знаем. Сейчас в национальной команде выступают неплохие игры, способные преодолеть квалификацию следующего футбольного первенства», — цитирует Беллами ВВС.

Сборная Уэльса объявила об уходе Коулмана с поста главного тренера