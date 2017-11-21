Тавеккио подозревается в домогательствах на сексуальной почве

Ушедший в отставку с поста президента Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подозревается в сексуальных домогательствах. По информации итальянского издания La Stampa, работающая в сфере спорта женщина, имя которой не называется, побывала на приёме в личном кабинете Тавеккио для обсуждения рабочих моментов. В ходе встречи 74-летний функционер пытался к ней притронуться, предварительно закрыв занавески.

«Это всего лишь один случай, и я могу рассказать о многих других», — заявила женщина, подчеркнув, что эти случаи недавно повторялись.

Официальное заявление по этому поводу принято прокуратурой Рима. Есть информация о том, что пострадавшая располагает аудио и видеоматериалами в подтверждение своих показаний.