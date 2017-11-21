Бартомеу: если будет возможность усилить «Барселону» новичками, мы сделаем это

В «Барселоне» не исключают приобретения новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.

«Мы довольны теперешним составом «Барселоны». Но если будет возможность усилить команду новыми игроками, мы сделаем это. Ведь «Барселона» претендует на победу на всех турнирах», — цитирует Бартомеу Marca.

Относительно шансов команды на выигрыш Примеры Бартомеу сказал: «Впереди много матчей, и мы должны думать о том, что «Валенсия» отстаёт от нас на четыре очка. Это длинный путь с тренером, который влюбил нас в себя. Всегда нужно настраиваться оптимистично, но сезон длинный».