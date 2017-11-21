РФПЛ: ожидаемая температура на матче «СКА-Хабаровск» — «Локо» не превышает нормы

Российская футбольная Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала заявление о предстоящем 27 ноября матче 18-го тура «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».

«Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура «СКА-Хабаровск» — «Локомотив», который состоится 27 ноября 2017 года, не превышает нормы.

РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов, на время игры ожидается температура от -10°С до -12°С.



В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», — говорится в заявлении РФПЛ.