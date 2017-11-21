Туран: уже хочу покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран хочет покинуть каталонский клуб в поисках игровой практики. Турецкий футболист сам признался в этом.

«Я уже хочу покинуть «Барселону». Конечно, это самый великий клуб в мире, и так будет всегда. Однако я осознаю, что настал момент принять решение», — приводит слова Турана турецкое издание Fanatik.

Ранее сообщалось, что руководство испанского гранда готово расстаться с Тураном, однако пока не получало предложений по нему. Действующий контракт Турана с «Барселоной» рассчитан до лета 2020 года.