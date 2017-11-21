Зидан: Асенсио? В «Реале» я определяю игровое время для футболистов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что в клубе решения по составу команды принимает только он. Французский специалист сказал это в ответ на вопрос о полузащитнике Марко Асенсио, который не всегда попадает в стартовый состав.

«Мы знаем о трудностях нашей работы. Мы представляем «Реал», и от нас всегда будут ожидать большего. Каждый футболист хочет играть больше. У всех своя роль, и все важны для команды. В «Реале» я определяю игровое время для футболистов, это моя работа. И прошу у игроков концентрации, когда им надлежит выходить на поле», — цитирует Зидана Marca.

По итогам 12 туров Примеры Асенсио сыграл во всех матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Он стал автором 4 голов и 2 результативных передач.