Херрлих уверен, что Та не потеряет концентрацию из-за интереса «Барселоны»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хейко Херрлих не опасается того, что интерес «Барселоны» к защитнику его команды Жонатану Та скажется на последнем негативно. Ранее сообщалось, что каталонский клуб может приобрести футболиста за € 25 млн.

«Та работает и играет с полной самоотдачей, обладая соответствующим характером. И это идёт на пользу нашей команде», — написал Херрлих на своей странице в социальной сети «Твиттер».



Та пополнил ряды «Байера» в 2015 году за € 8 млн, защищая до этого цвета «Гамбурга». Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.